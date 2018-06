Tais jäi üleujutatud koopasse lõksu 12 last ja jalgpallitreener

Arvatakse, et 11-15 aastased poisid läksid koos jalgpallitreeneriga Tham Luang Nang Noni koopasse laupäeva hilisõhtul. Ema, kes samal õhtul teatas, et tema poeg ei ole trennist tagasi jõudnud, algatas politsei otsinguoperatsiooni.

Mae Sai piirkonna konstaabli Chote Narini sõnul on koobastest leitud jala- ja käejälgi ning uurijate arvates on kadunud endiselt elus.

Mereväe eriüksuse tuukrid üritasid pääseda koopakompleksi sügavasse kambrisse, kus lapsed koos treeneriga tõenäoliselt lõksus on. Sügav kamber asub umbes neli kilomeetrit koopasuust kaugemal, käikude kogupikkus on kuni kaheksa kilomeetrit.

Kohaliku rahvuspargi ametnik Kamolchai Kotcha teatas täna, et senised püüded kambrisse pääseda ei ole vilja kandnud, sest läbipääs on äärmiselt kitsas, üleujutatud ning kaetud liiva ja mudaga.

«Praegu loodame, et koopasse lõksu jäänud lapsed püsivad koos ohutus kohas ja ootavad kuniks ametnikud neid õigel ajal päästma jõuavad,» lausus ühe kadunud lapse isa.

Tai televisioon on näidanud kaadreid koopasuu eest avastatud jalgratastest, seljakottidest ja jalgpallisaabastest.

Koobas on kohalik turistiatraktsioon, kuid vihmahooajal juunist oktoobrini on osad sellest vee all.