Vahistatud Türgi televangelisti süüdistatakse pedofiilias

Need tunnistajad lisanduvad varasematele kaebustele, mistõttu kokku on viimastel päevadel Oktarit süüdistanud 45 inimest. Ohvrid on pärit kuuest eri riigist.

Oktar on olnud vahi all alates 11. juulist ning pole seni veel tunnistust andnud. Ta peeti koos kahtlustatud asjaosalistega kinni samaaegsetel haarangutel viies Türgi provintsis.

Oktari sekti iseloomustas tavapärane praktika, mille ühinejaid nimetatakse vabatahtlikult liitunuteks, kuid väljaastumine on keeruline. Öeldakse, et mõndadel naistel aeti paljaks pea või kulmud ning nad peksti läbi.

2006. aastal kirjutas Oktar Harun Yahya nime all raamatu loomisloost, kus väitis, et Darwini evolutsiooniteooria on põhjustanud terrorismi. Oktar on avaldanud rohkem kui 300 raamatut, mis on tõlgitud 73 keelde, ütleb tema veebisait.