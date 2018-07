USA seadusandjad sarjasid Trumpi

Trumpi vastus küsimusele valimistesse sekkumise kohta, kus ta ründas pigem USA demokraate kui Moskva spioone, on «Venemaale märk nõrkusest ja tekitab palju rohkem probleeme kui lahendab», ütles Graham.

Vabariiklasest senaator Jeff Flake, kes on olnud presidendi karmisõnaline kritiseerija, nimetas tema esinemist «häbiväärseks».

«Ma ei arvanud kunagi, et näen päeva, mil meie Ameerika president seisab laval koos Vene presidendiga ja paneb USA-le süü Vene agressiooni eest. See on häbiväärne,» sõnas ta.