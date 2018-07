Kuuba rahvusassamblee kiitis heaks uue põhiseaduse

Põhiseadus läheb hiljem sel aastal veel üleriigilisele referendumile.

"Kui see on pandud arutelule ja selle üle hääletatud, on kuubalased revolutsiooni kaitsel veelgi ühtsemad," ütles president Miguel Díaz-Canel kahepäevast istungit lõpetades.

President rõhutas, et "iga kuubalane saab vabalt väljendada oma arvamust põhiseaduse teksti üle, mis peegeldab riigi olevikku ja tulevikku".

Kuigi need arvamused ei saa kajastuda mitmeparteisüsteemis. Konstitutsiooni artikkel 224 kinnitab Kuuba poliitilise süsteemi sotsialistlikku olemust ning "ühe ja ainsa kommunistliku partei juhtivat rolli".

Majandusrindel kinnitatakse kuubalastele, et vara on sotsialistlik ja kuulub kogu rahvale, samas kui majandust juhib riik.

Ideoloogilises osas on põhiseadusest kaotatud tekst, mille kohaselt oli selle eesmärk kommunistlik ühiskond.

Rahanappuses Kuuba on olnud USA sanktsioonide all üle nelja aastakümne. Selle peamine majanduspartner on nüüd kriisis ägav Venezuela.

Seega Kuuba, kus on puudus toidust, kütusest ja kodumaistest kaupadest, on huvitatud uutest partneritest, kes oleksid valmis investeerima selle 11 miljoni elanikuga Kariibi mere riigi majandusse, kuigi samas on võimud kategooriliselt vastu liiga suure rikkuse koondumisele liiga vähestesse kätesse kodumaal.

Põhiseadus tunnistab eraomandit ja turumajandust ning julgustab ka välisinvesteeringuid. Kuid kapitalism, nagu seda üle maailma tuntakse, on endiselt halva maiguga sõna.

Kuuba avaldas nädal tagasi üksikasju partei plaanist korraldada põhiseadusreformiga ümber riigi valitsus, kohtud ja majandus.

Kava reformida 1976. aastast pärinevat põhiseadust hõlmab peaministri ametikoha loomist presidendi kõrval ning valitsus- ja riigijuhi ülesannete lahutamist.

Ministrite nõukogu allutatakse presidendi asemel "peaministri kontrollile", mis tähendab naasmist 1976. aasta eelse süsteemi juurde. Presidendi valitsemisperiood piiratakse kahe viieaastase ametiajaga.

Kohtusüsteemi hakatakse aga juurutama süütuse presumptsiooni mõistet.

Reformi üksikasjadest kirjutas samuti peamine riiklik päevaleht Granma.

Kommunistliku saareriigi väikses, kuid tähtsas erasektoris töötab 13 protsenti Kuuba tööjõust.

Ametnike sõnul ei peegelda 1976. aasta põhiseadus Kuuba ühiskonnas viimastel aastatel aset leidnud muutusi.

"Neil revolutsiooniaastatel omandatud kogemused" ja kompartei "kaardistatud uued teed" on põhiseaduse reformimise põhjuste seas, kirjutas Granma.

Uus põhiseadus säilitab usuvabaduse, kuid toob sõnaselgelt välja ka soo alusel mittediskrimineerimise põhimõtte.