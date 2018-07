Kurdid taotlevad kõnelustel valitsusega detsentraliseeritud Süüriat

Kurdide enamusega alliansi poliitilise tiiva delegatsioon arutas president Bashar al-Assadi režiimi ametnikega nende piirkondade tulevikku, mille SDF on riigi põhja- ja kirdeosas enda kontrolli alla võtnud ja seal autonoomsed administratsioonid loonud.

Eesmärgiks on luua alus laiemaks ja põhjalikumaks dialoogiks, teatas SDF-i poliitiline haru Süüria Demokraatlik Nõukogu. Samuti tuleb nõukogu sõnul luua kava, mis viib demokraatliku ja detsentraliseeritud Süüriani.

Eelmise aasta lõpus sõnas Süüria välisminister Walid Muallem, et teatud kujul autonoomia üle kurdide territooriumidel võib kõnelusi pidada. Mais ütles Süüria president Bashar al-Assad, et valitsus on avatud kõnelusteks SDF-iga.