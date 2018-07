Kreeka maastikupõlengutes on hukkunud üle 90 inimese

Päästeteenistuse pressiesindaja andmeil on endiselt kadunud 25 inimest. Samas on hukkunutest 28 tuvastamata ning paljud kadunud võivad olla surnult leitute seas.

Hukkunute seas on palju lapsi. Surma on saanud ka vähemalt neli välismaalast.

Kreeka peaminister Alexis Tsipras on öelnud, et võtab tragöödia eest poliitilise vastutuse. Kreeka valitsust on tulekahjudega seoses karmilt kritiseeritud.