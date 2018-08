Saksamaal mõisteti vangi ema, kes kupeldas oma üheksa-aastast poega tumeveebis pedofiilidele

Staufeni juhtumi kohutavad üksikasjad on Saksamaa üldsust šokeerinud. Küsimusi on esitatud ka võimude suutmatuse kohta poissi kaitsta. Uurimise käigus tuli välja mitmeid suuri möödalaskmisi noorsootöötajate ja perekonnaõigusega tegelevate kohtute poolt. Ei mõisteta seda, miks lubati pedofiilist Christianil poisiga samas majas elada.

2017. aasta märtsis võeti emalt lapse hooldusõigus, sest toona sai selgeks, et Christian elas temaga samas majas. Ema läks hooldusõiguse võitmiseks kohtusse ja võitis hooldusõiguse tagasi. Kohus ei olnud väidetavalt last intervjueerinud, samuti jäi kohtule märkamatuks fakt, et Christian elas ka edaspidi poisiga samas majas.

Ülestunnistuses ütles Christian, et tema oli see, kes ärgitas kuritegusid toime panema. Berrin T. tunnistas suletud istungil, aga uudisteagentuuriga DPA suhelnud vaatlejate sõnul ei selgitanud naine seda, miks lubas ta oma poega kümneid kordi kuritarvitada. Kohtupsühhiaatri sõnul on ebatõenäoline, et Christian sundis naist kuritegusid toime panema.