Tüli kogub hoogu: Venemaa saadab välja kaks Kreeka diplomaati, Ateena lubas vastata

Eile teatas Venemaa välisministeerium, et kohale kutsuti Kreeka suursaadik Andreas Friganas, kellele anti diplomaatiline noot, millega teavitati saadikut peegelmeetmete kasutamisest Moskva poolt.

Venemaa ei avaldanud riigist välja saadetud kreeklaste nimesid ega ka aega, millal nad Venemaalt lahkuma peavad. Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA ütles aga anonüümsele allikale toetudes, et Moskva otsustas välja saata Kreeka kaubandusesindaja ning diplomaadi, kes on vastutav kommunikatsiooni eest Venemaal. Riiki ei tohi siseneda välisministeeriumi kõrge ametnik. Ekathimerini andmete kohaselt ongi kõrge ametniku näol tegu Sakellariouga.

Anonüümseks jääda soovinud diplomaatilise allikate sõnul oli Venemaa vastus tasakaalust väljas. Nende hinnangul oli Kreeka otsus tehtud lähtuvalt tõenditest, mille kohaselt olid teatud isikud Venemaa saatkonnas Ateenas seotud tegevustega, millega tungiti Kreeka siseasjadesse. Allikad kinnitasid, et Kreeka kavatseb vastata.

Kreeka sõnul üritasid diplomaadid altkäemaksu pakkudes ametnikke ära osta ning meeleavaldusi korraldada, et nimetüli lahendamist segada. Venemaa eitas süüdistusi ning Kreeka otsust nimetati põhjendamatuks.

Kreeka ja Venemaa vahel on ajalooliselt tugevad religioossed ning kultuurilised sidemed ning kahe riigi omavaheline tüli on üsna haruldane sündmus. Suhted viimastel nädalatel pidevalt halvenenud ning Venemaa suursaadik Kreekas ütles, et välisminister Sergei Lavrovi septembriks plaanitud visiit pole enam sobilik.