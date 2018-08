Iraani välisminister: Euroopa peab tuumaleppe päästmiseks maksma

Zarifi sõnul on Euroopa valitsused teinud ettepanekuid, kuidas säilitada nafta- ja pangandussidemed Iraaniga ka pärast seda, kui USA sanktsioonide teine etapp novembris jõustub.

Need ettepanekud on aga pigem positsioonide teatavakstegemine kui praktilised meetmed, sõnas välisminister Iraani noorte ajakirjanike klubi veebilehel.

«Nad on küll edasi liikunud, aga meie arvates ei ole Euroopa veel valmis (USA-le vastuhaku) hinda maksma.»

Sanktsioonide teine etapp, mis on suunatud Iraani naftatööstuse ja pangandussidemete vastu, algab 5. novembril.

Euroopa on lubanud jätkata Teheranile tuumaleppes ette nähtud hüvede tagamist, kuid paljud suurfirmad on USA trahve peljates siiski Iraanist lahkunud.

«Iraanil on võimalik Euroopa poliitilisele tahtele vastata, kui sellega kaasnevad praktilised sammud,» ütles Zarif.

«Eurooplased ütlevad, et JCPOA (tuumalepe) on nende jaoks julgeolekusaavutus. Loomulikult peab iga riik oma julgeolekusse investeerima ja selle hinda maksma,» lisas Iraani välisminister ja ütles, et Euroopalt oodatakse tasu juba lähikuudel.