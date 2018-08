Trump tühistas USA välisministri plaanitud visiidi Põhja-Koreasse

«Olen palunud välisminister Mike Pompeol mitte minna praegu Põhja-Koreasse, sest ma tunnen, et me ei tee piisavaid edusamme Korea poolsaare tuumavabaks muutmisel,» säutsus Trump Twitteris.

«Lisaks, meie palju karmima kaubandusalase hoiaku tõttu Hiina suhtes, ei usu ma, et nad aitavad tuumavabaks muutmise protsessiga nii, nagu nad seda varem tegid (hoolimata ÜRO sanktsioonidest, mis on jõus),» sõnas Ühendriikide riigipea.

Ta lisas, et Pompeo visiit Põhja-Koreasse saab siiski «lähiajal teoks», kuid see juhtub ilmselt siis, kui Ühendriikide ja Hiina kaubandussuhted on «lahendatud».