Amsterdami noarünnaku sooritaja astub kohtu ette

«Pärast esialgset avaldust on selgunud, et sellel mehel oli terroristlik motiiv,» teatas Amsterdami linnavalitsus avalduses.

Politsei tulistas Hollandi pealinna rahvarohkes raudteejaamas kaht ameeriklast pussitanud 19-aastast Afganistani päritolu meest ja ta toimetati koos kahe ohvriga haavatuna haiglasse. Ameeriklased on raskes seisundis haiglas.

«Me oleme teadlikud, et mõlemad ohvrid on USA kodanikud ning me oleme nende ja nende perekondadega ühenduses,» ütles Ühendriikide suursaadik Pete Hoekstra.