Boliivias on tuleroaks läinud miljonid hektarit metsa ja rohealasid

«Santa Cruzi departemangus maha põlenud ala kogumaht on kolm miljonit hektarit,» ütles sihtasutus Looduse Sõbrad (FAN). See on pea 75 protsenti üle riigi maha põlenud alast, mida on sihtasutuse sõnul 4,1 miljonit hektarit.