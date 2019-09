Macron kodumaa kliimaaktivistidele: minge protestige Poolas

Poola asevälisminister Szymon Szynkowski vel Sęk rõhutas esmaspäeval, et tema riik üritab süsinikuheidet kõvasti vähendada. Loodetavasti hoidub Macron «sellisest epistli pidamisest», lisas minister.

Prantsuse president ütles pühapäeval ajakirjanikele ÜRO-sse teel olnud lennukis, et Poola tõkestas tema püüdlused saada Euroopa Liit nii kaugele, et blokk lubaks saavutada süsinikuneutraalsuse aastaks 2050.

«Iga reede marssida ütlemaks, et maailm põleb - see on kena, aga probleem pole selles.» Inimesed peaksid «minema protestima Poola. Aidake mul liigutada neid, keda mina edasi lükata ei suuda,» lisas ta.