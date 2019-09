Greta Thunberg: maailma päästev imelaps või kliimahüsteerik?

Kui ühelt poolt ülistatakse teda kui kangelast, kes tõmbab tähelepanu kliimamuutustele kui äärmiselt olulisele probleemile, siis on ka neid, kes teda halvustavad.

Ent kas asjaolu, et tüdruk kannatab Aspergeri sündroomi all on piisav põhjus teda mitte tõsiselt võtta?