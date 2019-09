Soomes sooritas noor turvapaigataotleja enesetapu

Noor turvapaigataotleja oli otsust oodanud alates 2015. aastast ning kui see eelmisel nädalal tuli, oli otsus keelduv. Uusikaarlepyy linnas korraldatakse täna õhtul meeleavaldus võrdsuse nimel.

«Kaitseme iga inimese õigust elada sellist elu, milles on lootust ja usku tulevikku», ütles üks meeleavalduse korraldajatest, Uusikaarlepyy koguduse vaimulik Mia Anderssén-Löf.

Enesetapu sooritanud noormees oli üks 2015. aastal Uusikaarlepyy linna saabunud alaealistest turvapaigataotlejatest. Osa neist töötab või õpib, osa on saanud aastaks elamisloa, kuid osa ootab jätkuvalt otsust nende tuleviku üle.

«Kurbus on suur», ütles Nykarleby flyktingvänner (Uusikaarlepyy pagulassõbrad) nimelise ühenduse esimees Tony Forsbacka, kes koos oma abikaasa Åsaga tunneb linnas olevate turvapaigataotlejate olukorda.

Mõned üksikud Uusikaarlepyys elavatest Afgaani turvapaigataotlejatest on kasvanud Iraanis. Nad kuuluvad hazara-vähemusse ning neid rõhutakse nii kodumaal kui ka Iraanis. Tagasilend Kabuli on midagi, millest nad ei suuda isegi mõelda.

Åsa Forsbacka sõnul on just 2015. aastal Soome saabunud turvapaigataotlejad kõige raskemas olukorras. Turvapaigataotlemise protsess ei saa uue seadusandlusega kesta enam aastaid.

«Neile poistele tähendab see seda, et nendega seotud protsess kestab veel kauem», tõdeb Forsbacka. «Kõigepealt tuleb tegeleda praegu Soome saabuvate inimeste taotlustega, kuna nad on prioriteet ning nendega tegelemine käib kiiresti. Need, kes tulid 2015. aastal, on üha kehvemas olukorras.»

Tony Forsbacka kutsub kogu ühiskonnas mõtlema, kuidas võiks probleemiga tegeleda.

«See, et inimesed peavad sellise pinge all olema neli aastat, ei ole inimlik», ütles Forsbacka.

Mia Anderssén-Löfi sõnul teeb Uusikaarlepy tragöödia erilisemaks see, et selle taustal on ühiskonna struktuuriline ebaõiglus, mis pole seotud üksikisiku ega kohaliku kogukonnaga. Ta soovib, et ühiskond sekkuks rohkem turvapaigataotlejate olukorda, et selliseid asju enam ei juhtuks.

Iga tragöödiat tuleb mälestada ning sellele viinud põhjused ja taust välja selgitada, ütleb Anderssén-Löf.

Täna õhtul toimuva kogunemise korraldamises osalevad kohalik kogukond, linn ja Nykarleby flyktingvänner ühendus.

Korraldajad loodavad, et üritusest saaks vahend kurbuse ja pettumuse väljendamiseks, unustamata samas lootust.