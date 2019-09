Zelenskõi arvates oleks telefonikõne Trumpiga pidanud jääma saladuseks

Protokoll, mis ei kajastanud räägitut sõna-sõnalt, jõudis avalikkusesse kolmapäeval. Dokumendist selgus, et Trump survestas Ukrainat uurima tema demokraadist poliitilist rivaali Joe Bidenit. Telefonikõne on nüüd USA tagandamisuurimise keskmes.

«Arvan, et selliseid asju, selliseid vestlusi sõltumatute riikide riigipeade vahel ei tohiks avaldada,» ütles Zelenskõi ajakirjanikele ÜRO peaassambleel New Yorgis. Ta ei öelnud, kas Valge Maja hoiatas teda avaldamisest ette või mitte.

Telefonikõne käigus näib, et Zelenskõi üritab pingsalt olla Trumpile meele järgi. Ta ütleb USA riigipeale vähemalt kaks korda, et tal on «absoluutselt õigus» ning kinnitab, et nad on «suured sõbrad».