Pentagon: USA võib viia Süüria põhjaosast minema kuni 1000 sõdurit

Samal ajal on Türgi pealetungi eest põgenevate inimeste arv kasvanud 130 000-ni.

«Ma rääkisin presidendiga eile õhtul pärast arutelusid ülejäänud riikliku julgeoleku meeskonnaga ning ta andis käsu alustada jõudude kaalutletud väljaviimist Põhja-Süüriast,» lausus Esper täna uudistekanali CBS saatele Face the Nation.

Fox Newsile ütles Esper, et väljaviidavate sõdurite hulk jääb alla tuhande.

«Ma ei saa esitada ajakava, sest see muutub iga tunniga. Me soovime teha seda väga turvalisel, kaalutletud viisil ja kokkupõrgete riski minimeerides ....»

Pärast korraldust Ühendriikide eriüksused piirilt ära tuua on Trumpi süüdistatud IS-i vastase võitluse lojaalsete liitlaste hülgamises.

ÜRO humanitaarabiagentuur OCHA märkis täna, et lahingutest tingitud väljaränne piirkonnast on kasvanud 130 000 inimeseni. Agentuuri hinnangul võib see number peagi kolmekordistuda.