Põhjaiirlased võivad Johnsoni Brexiti-plaani põhja lasta

«Me ei saa toetada, mida on pakutud tolli ja konsensuse teemadel, ning puudub selgus käibemaksu küsimuses,» ütles DUP Twitteris edastatud avalduses.

«Me jätkame tööd valitsusega, et püüda ja saada mõistlik kokkulepe, mis toimib Põhja-Iirimaa osas ning kaitseb Ühendkuningriigi majanduslikku ja põhiseaduslikku terviklikkust,» lisas erakond.

Johnson üritab täna algaval Euroopa Liidu Ülemkogul saada paika Brexiti-leppe, et see siis laupäeval parlamendile esitada.

Kümne DUP saadiku toetus on plaani õnnestumiseks kriitilise tähtsusega, sest paljud Jonhsoni Konservatiivse Partei EL-i jäämist toetavad liikmed on öelnud, et ei anna peaministri leppele heakskiitu, kui seda ei toeta DUP.