Johnson andis avapaugu Briti konservatiivide valimiskampaaniale

Johnson ütles Londonis Downing Streetil peaministri ametiresidentsi ees, et ei taha ennetähtaegseid valimisi ja eriti keegi ei taha neid pidada detsembris, kuid möönis, et praeguses järgus ei ole tal enam valikut.

Johnson kritiseeris ka leiboristist opositsioonijuhti Jeremy Corbynit, väites ekslikult, et Tööpartei liider valis pärast endise Briti-Vene topeltagendi Sergei Skripali närvimürgiga ründamist 2018. aastal Salisburys Vene presidendi Vladimir Putini poole.

Corbyn palus pärast mullu märtsis korraldatud rünnakut esmalt valitsusel esitada ümberlükkamatuid tõendeid Venemaa seotusest, kuid ütles mõni aeg hiljem, et ka tema peab Venemaad mürgitamise eest vastutavaks.

Peaminister kutsus kolmapäeval valijaid tooridele parlamendienamust andma, et Suurbritannia saaks ebakindluse selja taha jätta. Selle toetusega lubas ta saavutada parlamendis oma valitsuse ja EL-i vahel sõlmitud lahkumisleppe ratifitseerimise ja riigi 31. jaanuaril ühendusest välja viia.

Johnson kohtus hommikul kuninganna Elizabeth II-ga, et parlament enne valimisi ametlikult laiali saata. Sellega algas viis nädalat kestev valimiskampaania.

12. detsembril valitakse ümber terve 650-kohaline alamkoda, mile praegune koosseis lõpetas töö kaks aastat ettenähtust varem. Hääleõigus on umbes 46 miljonil britil.

Konservatiivide liider sarjas Corbynit ka kolmapäeval ajalehes Daily Telegraph avaldatud artiklis, väites, et Corbyni Tööpartei tõstaks makse nii julmalt, et see hävitaks kogu Ühendkuningriigi rikkuse.