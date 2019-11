Hongkongi ülikoolilinnakutes kogutakse vibusid ja Molotovi kokteile

Paljud metroo- ja raudteejaamad olid hommikul suletud, meeleavaldajad takistasid reisijate liikumist ja rüüstasid ronge. Samuti tõkestati mõned linna suurimad liiklussõlmed tänavatele asetatud telliskivide ja muude esemetega. Kui politsei teetõkked laiali kandis, asendati need uute barrikaadidega, vahendab CNN.

Koolid ja ülikoolid jäid osaliselt suletuks ning need, mis tundidega alustasid, saatsid lapsed ennelõunal politsei soovitusel koju. Linna haridusameti sõnul suletakse homme kõik koolid.

Kesklinna ja äärelinna piirkondadesse paigutati täiendavaid politseijõudusid, et hoida ära uusi vägivallapuhanguid.

Pinged olid jõudnud haripunkti ka Hongkongi Linnaülikoolis, kus eile toimusid samuti kokkupõrked politseiga. Ülikooli sissepääsude juurde kuhjati laudu, toole ja pargipinke, et takistada politseid hoonetesse sisenemast.

Kooli seintele, põrandatele ja inventarile on tekkinud gräfitit kirjadega «See, kes tapab, peab maksma eluga», «Verevõlg tuleb tasuda» ning «Ideed on kuulikindlad», kirjutab The Guardian. Kirjad viitasid 22-aastase Chow Tsz-loki surmale reedel, kes oli kukkunud politsei tagaajamise käigus alla parkimismajast.