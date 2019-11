Assad: vastupanuvõitlus sunnib USA sõdurid Süüriast lahkuma

USA ametnikud teatasid sel nädalal, et Süüria idaossa jäetakse kuni 600 sõdurit äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) võitlema.

«Ma olen alati öelnud, et okupant ei saa okupeerida mingit maa-ala, ilma et tal oleks selles riigis agendid, sest neil oleks raske elada täiesti vaenulikus keskkonnas,» lausus Süüria president, kelle vägesid toetab Vene sõjavägi.

«Loomulikult ei pea me võimalikuks Vene-USA vastasseisu, see on enesestmõistetav ega teeni ei meie, venelaste ega rahvusvahelise stabiilsuse huve. See on ohtlik,» lausus Assad.