Berliin eitas Merkeli ja Macroni kokkupõrget NATO üle

Mõni päev enne õhtusööki rabas Macron NATO-t oma avaldusega, mille peale teatas Merkel, et selliseid lahmivaid hinnanguid pole vaja.

Eile kirjutas New York Times, kuidas kaks liidrit õhtusöögi ajal vaidlema läksid. Merkel olevat öelnud Macronile, et mõistab tema soovi lõhkuva poliitika järgi, kuid on väsinud tema järel tükkide kokkukogumisest.