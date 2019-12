Trump pani Mehhiko kartellide terroristlikuks kuulutamise ajutiselt kalevi alla

Pärast seda, kui novembris tapeti lõuna pool ühist piiri üheksa USA-Mehhiko mormoonikogukonna naist ja last, kutsus Trump üles sõjale kartellide vastu, kuid selles nähti soovimatut sekkumist.

Mehhiko ametiisikud nõudsid selgitust ning ütlesid, et soovivad ohjeldada Ühendriikidest lähtuvat relvade- ja rahavoogu Mehhiko kuritegelikele jõukudele.

Oma reedes Twitteri-postituses kinnitas Trump küll, et «kogu vajalik töö Mehhiko kartellide terroriorganisatsioonideks kuulutamiseks on tehtud», kuid lubas selle austusest López Obradori vastu ajutiselt kalevi alla panna.

Trump märkis, et vasakpoolne López Obrador on mees, kes talle meeldib ja keda ta austab ning kes on Ühendriikidega head koostööd teinud.