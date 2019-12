Tšehhis lasi tulistaja haiglas maha kuus inimest

«Sündmuskohal on neli surnud ja kaks tõsiselt vigastatud inimest,» ütles regionaalpolitsei pressiesindaja Pavla Jiroušková Tšehhi riigitelevisioonile enne peaministri avaldust.

Tema sõnul on arvatav tulistaja endiselt jooksus ja politsei palub tema leidmiseks avalikkuselt abi.

Politsei on postitanud oma Twitteri-kontole arvatavast tulistajast foto, millel on taganeva juuksepiiriga punapäine punast jakki kandev mees. Televisiooni teatel on ta umbes 180 sentimeetrit pikk.