ELi toetused rikastavad Liibüa inimkaubitsejaid

Kui Euroopa Liit (EL) otsustas anda Liibüale miljoneid eurosid, et peatada Vahemerd ületavate migrantide voogu, kaasnes rahaga lubadus parandada olukorda kinnipidamiskeskustes, mis on kurikuulsad seal toimuva inimkaubanduse poolest. Selle asemel on osaliselt ELi raha najal ja tänu ÜRO suutmatusele sekkuda löönud lokkama veelgi julmem inimeste ärakasutamise äri.