Soomes seisavad jäämurdjad sooja talve tõttu tegevusetult

«Harukordne, kuid mitte ebatavaline,» iseloomustas olukorda laevakompanii Arctia operatiivjuht Hannu Ylärinne. «Talved vahelduvad päris palju ning neil ei ole omavahel sarnasusi.» Soome läheduses on praegusel hetkel jääd vaid Botnia mere põhjaosas.

Jää olukorda Soome lahel võib jälgida Soome ilmateenistuse jääinfokaardilt.

Ylärinne meenutab, et aastatel 2010-2020 on olnud kaks kordne samasugune olukord kui sel talvel. «Kaks korda on juhtunud nii, et üks jäämurdjatest on läinud tööle detsembris ning teine alles poolest jaanuarist. Sellised olukorrad oli aastatel 2017-18 ja 2015-16.»

«Viimasel ajal on talv hakanud jõudu koguma alles jaanuaris ja veebruaris. Alguses on vaadatud, et ei vajatagi niipalju jäämurdjaid, kuid siis on tekkinud paks jää. Lõpuks ikka teevad kõik jäämurdjad tööd, kuna jääkogus on nii suur.»

Sellised talved tekitavad meretranspordile Botnia lahel teistsuguseid probleeme kui see, kui meri jäätub täielikult. Kui kogu Botnia laht on jääga kaetud, ei liigu jääparv tänu tuulele nii võimsalt. «Kui jääkatet on vaid piirkonniti ja tuuled liigutavad jääd, tekib ilming, mis tekitab meretranspordile suuri väljakutseid ja probleeme.»

Selline on olnud näiteks raske ja keeruline jäälörtsivöönd Oulu ja Kemi lähistel. «Kui varasemalt on mõeldud, et liigutakse mööda jäämurdja tehtud rada, siis selliste soojade talvedega, kui jääkiht ei ole nii paks ning see liigub, tingib see selle, et üksikuid laevu peab koguaeg keerulisemates kohtades abistama.»

Oodates jääd tehakse jäämurdjatel hooldustöid ning päästeharjutusi. Jäämurdjad on valmis siirduma tööle, kui selleks tekib vajadus. See, milline jäämurdjatest esimesena tööle siirdub, sõltub sellest, kuhu jää esimesena tekib. Botnia lahele läheb esimesena tõenäoliselt Kontio, mis on seal praegu tööd tegeva jäämurdja Otso sõsarlaev. Ka Polaris on valmis liikuma Botnia lahele.

«Teine koht, kuhu jää tihti kõigepealt koguneb, on Soome lahe idaosa ehk Hamina, Kotka ja Loviisa piirkond ning sinna läheb esimesena tõenäoliselt Voima.»