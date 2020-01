Macron kutsus Iraani vaoshoitusele

Macroni kantselei teatel ütles Prantsuse president Rouhanile, et Iraagi suveräänsust ja julgeolekut tugevdatakse rahvusvahelise koalitsiooni kohalolekuga selles riigis.

Ta rõhutas, et USA-juhitava koalitsiooni ainus eesmärk on võitlus äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.