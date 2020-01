Euroopa riigid lasevad käiku Iraani tuumaleppe vaidlusmehhanismi

«Oleme jäänud muu valikuta, arvestades Iraani samme,» teatasid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrid. Riikide hinnangul on Teheran järk-järgult taandunud Iraanile kehtestatud piirangutest.

Samas kordas kolmik, et on tuumaleppele jätkuvalt pühendunud ega ühine maksimaalse survestamise kampaaniaga, mida Ühendriigid Iraanile rakendada üritavad. USA lahkus leppest 2018. aastal.

«Hiljutisi sündmusi arvestades on eriti tähtis, et me ei lisa praegusele ja kogu piirkonda ähvardavale eskalatsiooni tuumarelvade leviku kriisi,» ütlesid kolme riigi välisministrid.