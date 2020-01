VIDEO JA FOTOD ⟩ Austraalia põlenguid leevendanud vihm ohustab koaalasid ja kalu

Kuigi pärast mitu kuud kestnud põuda on sel nädalal saabunud paduvihm tulekahjudest räsitud Austraaliale suureks leevenduseks, siis Sydney lähedases looduskeskuses Australian Reptile Park tekkinud tulvad seadsid ohtu seal elavad koaalad, vahendas AFP.

Kukkurloomadele tegi vesi liiga mujalgi Lõuna- ja Ida-Austraalias.

Looduspargi fotodelt ja videotelt on näha, kuidas läbivettinud koaalad klammerduvad eukalüptide külge ning keskuse töötajad kannavad neid läbi tormitseva vee turvalisse kohta.

Australian Reptile Parki töötaja kandmas tulvade kätte jäänud looduskeskuse koaalasid ohutusse kohta. FOTO: AAP Image / Australian Reptile Park / REUTERS / SCANPIX

Keskuses ebatavaliselt kõrgele kerkinud vesi võimaldas ka alligaatoritel aediku servale ronida. Jäädvustustel on näha, kuidas üks pargi töötaja kummardub üle tara ja püüab vihast roomajat tagasi aedikusse suruda.

«See on uskumatu. Alles eelmisel nädalal pidasime iga päev koosolekuid, et arutada võsapõlengute ähvardavat ohtu,» rääkis looduspargi direktor Tim Faulkner. «Täna oli kogu meie meeskond siis läbi vettinud, tegutsedes kiiruga, et tagada meie loomade turvalisus ja kaitsta parki pealetungiva vee eest. Me pole näinud pargis sellist üleujutust üle 15 aasta.»

Ränkades põlengutes kannatanud Uus-Lõuna Walesi osariigis on Macleay jõgi kohalike sõnu kasutades muutunud «voolavaks koogitainaks», sest tulvadega sinna valgunud tulekahjutuhk on pannud taimed mädanema ning surmanud sadu tuhandeid kalu.

The Guardianiga vestelnud mageveeökoloog oletas, et kalade massisurma tagajärgi võib tunda veel aastakümnetegi pärast, sest rängalt on saanud kannatada just pikaealised kalad nagu näiteks Austraalia ahven.

Surnud kalad Macleay jõe kaldal Bellbrookis Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis. FOTO: ARTHUR BAIN / REUTERS / SCANPIX

Kohalik harrastuskalur Larry Newberry oletas, et saja kilomeetri ulatuses võivad Macleay jões olla surnud kõik kalad.

«Hais varjutas kõik muu: see lehkas nii, et pani lõõtsutama,» kirjeldas Newberry käiku jõe äärde. «Surnud kalad, roiskuv taimestik ning põlengutuhk ja võib-olla tulekustuti. See on justkui pruun muda. Ma olen selles jões kalastanud 50 aastat ning olen ka enne näinud kalade massisurma, aga mitte midagi selles ulatuses. See juhtub igas idaranniku jões, mida on tabanud võsapõlengud.»

Septembris alanud maastikupõlengutes on Austraalias seni saanud surma 28 inimest ning enam kui miljard looma riigi ida- ja lõunaosas.

Kuigi vihm on andnud tuletõrjujatele hingetõmbepausi, on kümned põlengud endiselt kontrolli alt väljas ning võimud on hoiatanud, et olukord võib veel võtta halvema pöörde, sest suvi on alles poole peal.