Saksamaa hoiatab juutide massilise lahkumise eest, kui vaen püsib

Maas kirjutas Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 75. aastapäeva puhul nädalakirjas Spiegel, et juudivastased rünnakud, nii füüsilised kui internetis, on saanud Saksamaal igapäevaseks.

«Me peame rakendama kiiresti vastumeetmeid, et seesugused mõtted ei saaks kurvaks tegelikkuseks ega viiks juutide massilise Saksamaalt lahkumiseni.»

Maas lubas, et kui Saksamaa võtab juulis üle Euroopa Liidu ja novembris Euroopa Nõukogu eesistumise, saab antisemitismivastasest võitlusest prioriteet.

Saksamaa surub läbi juudivastaste rünnakute karmima karistamise, ütles ta ja tõotas saavutada selle, et senisest enamates EL-i riikides loetaks holokausti eitamine kuriteos. Praegu on see seadusvastane kümmekonnas EL-i riigis, seal hulgas Saksamaal, Belgias ja Itaalias.