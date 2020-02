Valitsuse veebiküljele postitatud korralduses öeldi, et need meetmed rakendati «tagamaks riigi ohutust, kaitsmaks inimeste tervist ja takistamaks uue koroonaviiruse levikut».

Hiina võimud teatasid laupäeval, et riigis on uue viiruse tagajärjel surnud juba 259 inimest ja kinnitust on leidnud ligi 12 000 nakkusjuhtumit.