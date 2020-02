KRIITIKA ⟩ Holokausti mälestusüritusel kõlas Vene ajaloonarratiiv

Yad Vashem tunnistas oma avalduses, et tseremoonial näidatud esitlus oli poliitiliselt kallutatud - nii näiteks ei maininud see Nõukogude Liidu ja Natsi-Saksamaa sõlmitud kokkuleppeid, millega Euroopa huvisfäärideks jagati, ega Lääne-Euroopa riikide okupeerimist Natsi-Saksamaa poolt 1940. aastal.

«Meie kui institutsiooni kohustus Iisraeli ja juudi rahva ees on kinni pidada ajaloolistest faktidest sellistena nagu need on kindlaks tehtud ja uurida ajalugu, et seista vastu katsetele seda hägustada ja moonutada poliitilistel eesmärkidel erinevates riikides,» rõhutas Yad Vashem ning kinnitas, et on selleks valmis ka oma vigu tunnistama ja parandama.