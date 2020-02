Koroonapaanikas Hongkongis röövis relvastatud jõuk tualettpaberit

Politsei teatel peatasid kolm meest täna varahommikul veoki Mong Koki ostukeskuse ees. See töölisklassi piirkond on tuntud organiseeritud kuritegelike rühmituste ehk triaadide poolest.

«Kolm noaga relvastatud meest ähvardasid autojuhti ning röövisid temalt tualettpaberit rohkem kui 1000 Hongkongi dollari ehk 130 USA dollari väärtuses,» ütles politsei pressiesindaja AFP-le.

Vetsupaberist on saanud Hiina erihaldusprovintsis võimude rahustavatest kinnitustest hoolimata kuum kaup. Ostukeskused ei ole suutnud piisavalt kiiresti oma varusid täiendada, mis omakorda on toonud kaasa pikad järjekorrad ja avamise järel välgukiirusel tühjenevad kaubariiulid.

Lisaks tualettpaberile on tormi joostud ka riisile ja makaronidele, aga ka käte- ja muudele puhastusvahenditele.

Hüsteeria, mis vallandus Hongkongis koroonaviiruse epideemia puhkemisega, on osaliselt tingitud linna traagilisest lähiajaloost surmavate haigustega võitlemisel. 2003. aastal suri raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi ehk SARSi tagajärjel 299 hongkonglast. Ka see tõbi sai samuti alguse Mandri-Hiinast, kus seda algul varjati. See aga omakorda põhjustas sügava usaldamatuse võimude vastu tervishoiuküsimustes.

Lisaks tuleb praegune viirusepuhang ajal, mil linna Pekingi-meelse valitsuse reiting on pärast kuid kestnud demokraatiameelseid proteste rekordiliselt madal.

Võimud on ostupaanika pannud internetis levivate kuulujuttide arvele ning kinnitanud, et toidu ja majapidamistarvete varud on stabiilsed.

Nakkusjuhte Hiinas üle 70 000

Hiina võimude teatel kasvas viimase ööpäevaga uute koroonaviiruse juhtumite registreerimine pisut – uusi viirusjuhte registreeritu 2048, mida on 39 jagu rohkem kui päev varem. Ühtekokku on Hiinas registreeritud nüüd vähemalt 70 548 nakkusjuhtumit. Viirusesse Covid-19 suri veel 105 inimest.

Samas tervenenuks loeti 10 844 patsienti, kes pääsesid haiglast välja.

Arstid aitamas koroonaviirusesse nakatunud patsienti Wuhani haiglas. FOTO: Chinatopix/AP/Scanpix

Enamik surmi ja haigusjuhte on Hubei provintsis, kus Covid-19ks ristitud viirus detsembris esmalt välja ilmus ja hiljem üleriigiliseks epideemiaks kasvas.

Piiritaga üha laiem levik

Kuigi väljaspool Hiinat on koroonaviirust registreeritud vaid mõnesajal inimesel, on hakanud kasvama mure haiguse laiema leviku pärast, sest viimasel ajal on esinenud haigusjuhte, millel puudub selge side Hiina ja viiruse algkoldega.

Suurim haiguskolle väljaspool Hiinat on Jaapanis Yokohamas ankrus seisev kruiisilaev Diamond Princess, kus nakkusjuhtumite arv on kiiresti kasvanud 355ni sellest hoolimata, et reisijad on 14-päevase karantiini ajaks oma kajutitesse suletud.

Mitmed riigid pole rahul viisiga, kuidas Jaapan on alusega ümber käinud. USA toimetas oma kodanikud laevalt ära ning sama plaanivad Washingtoni eeskujul veel Kanada, Austraalia, Itaalia, Iisrael ja Hongkong.

Täna varahommikul võtsid pealaest jalatallani kaitseriietuses juhtidega bussid ameeriklastest reisijad pärast passikontrolli läbimist laevalt peale ja toimetasid lennukitele. Mingit tervisekontrolli selles etapis läbi ei viidud.

USA evakueeris 14 nakatunut

Samas peagi selgus, et enam kui 300 USA kodaniku ja nende pereliikme seas, kes evakueeriti laevalt, oli 14 inimest, kelle koroonaviiruse proov oli positiivne, teatas USA välisministeerium.