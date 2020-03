Washington kutsus Leedut ELi ja Kuuba lepingut mitte ratifitseerima

«Oleme Leedule tänulikud, et see ei ratifitseerinud lepingut ja palume ka edaspidi selle vastu hääletada – see on teie märk Kuuba inimeste toetamiseks,» seisis Pompeo kirjas Leedu peaministrile Saulius Skvernelisele.

Pompeo väidab kirjas, et Kuuba režiim kasutab lepingut oma diktatuuri ja repressioonide õigustamiseks, ning et viimastel aastatel on poliitiline olukord ja inimõigustingimused Kuubal oluliselt halvenenud.

Erinevalt USA presidendi Donald Trumpi valitsusest on EL püüdnud viimastel aastatel suhteid Kuubaga normaliseerida.

USA veendunud liitlane Leedu on ainus EL-i riik, mis ei ole 2016. aastal sõlmitud poliitilise suhtluse ja koostöö lepingut ratifitseerinud.

EL ja Kuuba allkirjastasid poliitilise dialoogi ja koostööleppe (PDCA) 2016. aastal, kuid seda ei saa täielikult rakendada, kuni kõik ELi riigid ei ole seda ratifitseerinud.

Leedu seimi väliskomisjon pani tänavu veebruaris ette see ratifitseerida. Välisminister Linas Linkevičius ütles toona, et Leedu, kes on jäänud ELis selle ratifitseerimisega viimaseks, ei põle selle suhtes innust, kuid ei taha lepingut üksinda ka tõkestada.

Ta märkis, et ELi ja Kuuba suhteid tuleb tugevdada, et nõrgestada Vene-Hiina mõju seal piirkonnas.

Reedel ütles Linkevičius, et loodab leida olukorrale «optimaalse lahenduse».

Ta viitas USAle kui strateegilisele partnerile ja ütles, et Leedu püüab hoiduda valimast ELi ja USA huvide vahel.

Konservatiivide opositsioon väidab, et lepingu ratifitseerimisega reedaks Leedu Kuuba poliitvangid ja oma toetajad USA kongressis.