Forbes tunnustab Eestit koroonaviiruse haldamisel

Wolcott märgib, et kriisile reageerimine nõuab ühtlasi nii kiireid kui tarku otsuseid, et vastata muutuvatele oludele ja lisab, et nii Eesti valitsuse kui IT-kogukonna tegutsemisest on muul maailmal mõndagi õppida.

«Tuginedes oma auga välja teenitud «digiriigi» tiitlile, alustas Eesti kaks päeva (tänaseks kolm - toim) tagasi internetis toimuva hackathloni «Hack the Crisis» korraldamist,» ei jäänud autoril Garage48 ja Accelerate Estonia algatus tähele panemata.

Wolcott toob välja, et pea kogu algatuse tegevus on veebipõhine, mis näitab, et Eesti erakordne digitaristu pakub paindlikkust tegelemaks pandeemiaga, mille ajal on vajalik vältida füüsilist kontakti.

«Tõeliselt imekspandav on see, kui kiiresti kõik mobiliseerusid,» kirjutab Wolcott. 12. märtsil esines IT-minister Kaimar Karu üleskutsega «kasutada kriisi, et sellest tugevamana väljuda». «Järgmisel hommikul kell 9.30 tegi Eesti start-up kogukond ettepaneku HtC korraldamiseks. Kell 10.00 oli minister Karu heakskiit olemas ja kõik asusid tegutsema,» lisas autor.

Mida siis autor soovitab Eestilt õppida?

1. Start-upi mõtteviis on täpselt see, mida vaja

Autori sõnul võimaldab omaalgatuslik mõtteviis näha väljakutsetes võimalusi.

2. Kiiruga katsetamisest ei piisa. Vaja on ka suurfirmade, ühingute ja valitsuse toetust

Wolcott märgib, et laiaulatuslike probleemide puhul on vaja laiaulatuslikke lahendusi ja partnereid, kes on valmis suurel skaalal tegutsema.

3. Kriisiolukorras tahavad inimesed aidata

Inimesed otsivad võimalusi, kuidas enda oskusi teiste hüvanguks kasutada. Läbimõeldud väljakutse võib mobiliseerida muljetavaldavat hulka ressursse ja talenti.

Lisaks pakub aitamine inimestele ja organisatsioonile võimalust arenemiseks ja leevendust abitustundele.

4. Eesti digipööre loob eeldused kriisidega tegelemiseks

Valitsusteenuste muutmine digitaalselt kättesaadavaks on suur eelis olukorras, kus inimestevaheline füüsiline kontakt on piiratud ja paljud teenused muidu ei toimiks.

5. Erasektori kaasamine ja parteiülene koostöö

Selle punkti juures on Wolcottil tuua näide oma koduriigist USAst, kus erasektor ei saa korralikku rahastust ja kriisireageerimine takerdub valitsuse sisevõitlusesse kahe partei vahel.

6. Asuge tööle!