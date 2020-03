Trump: FDA kiitis heaks malaariaravimi kasutamise koroonaviiruse vastu

«Me teeme selle ravimi pea otsekohe kättesaadavaks ja see on see, kus FDA on suurepäraselt tegutsenud,» lausus Trump.

«Nad on teinud läbi heakskiitmismenetluse – see kiideti heaks. Nad lühendasid selle mitmelt, mitmelt kuult otsekohesele. Seega me saame selle ravimi retseptiga kättesaadavaks teha,» lisas ta.

FDA volinik Stephen Hahn ütles hiljem aga, et ravimit ei ole ametlikult heaks kiidetud, kuid selle kättesaadavust laiendatakse erilubadega, et võimud saaksid selle kohta rohkem infot koguda.

«Kui on olemas eksperimentaalne ravim, mis on kättesaadav, võib arst paluda selle ravimi kasutamist patsiendi peal. Meil on selle jaoks kriteeriumid ja väga kiire heakskiitmismenetlus,» lausus Hahn.

«Näiteks, paljud ameeriklased on lugenud uuringuid ja kuulnud meediakajastusi klorokviinist, mis on malaariavastane ravim,» jätkas ta.

«See on juba heakskiidetud, nagu president ütles, aga malaaria ning ka artriidi raviks.»

«See on ravim, millele president käskis meil pilgud pöörata, et uurida, kas selle suhtes saaks rakendada laiendatud kasutamist ja päriselt näha, kas see toob patsientidele kasu,» ütles Hahn.