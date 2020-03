Venemaal ei ole selget pilti viirusepuhangu ulatusest

Hiinaga ühist piiri omav Venemaa, kus elab 144 miljonit inimest, on seni teatanud 495 koroonaviirusega nakatumise juhtumist, kuid mitte ainsastki kinnitatud surmast.

«Probleem on selles, et testimise maht on väga väike ning kellelgi pole selget pilti» olukorrast Venemaal ja kogu maailmas, lausus Moskva linnapea Sergei Sobjanin kohtumisel president Vladimir Putiniga.

«Avanev pilt on tõsine,» tõdes Sobjanin, kes juhatab Vene julgeolekunõukogu koroonaviiruse vastast rakkerühma.

Tema sõnul on tegelik nakkusjuhtumite arv märgatavalt kõrgem ametlikest andmetest.

Putin, kes on korduvalt rõhutanud, et koroonaviiruse puhang on Venemaal kontrolli all, külastas hiljem Moskva uut nakkushaiglat, kus ta tõmbas üll kaitseülikonna ja kohtus peaarst Deniss Protsenkoga.

Too hoiatas presidenti, et Venemaad võib ees oodata Itaalia stsenaarium raskete juhtumite ja surmade järsu kasvuga, seda eriti Moskvas.

«On tähtis valmistuda Itaalia stsenaariumiks. Et järsu kasvu korral oleks meie haiglad muutusteks valmis,» märkis ta.

Riik on järk-järgult piiranguid karmistanud, peatades kultuuri- ja spordiüritused ning sulgedes koole ja jõusaale.

Suletud on ka piirid pea kõigile mittekodanikele.

Esmaspäeval ärgitas Sobjanin vanemaid moskvalasi kodus püsima.

Samas ei ole Venemaa keskvalitsus erinevalt paljudest Aasia ja Euroopa riikidest karantiinikorraldusi jaganud

Teisipäeval kutsus Sobjanin Venemaa piirkondi üles karmistama viirusevastaseid meetmeid ka juhul, kui seal ei ole kinnitatud suurt COVID-19 nakkuste hulka.

«Kõik regioonid ei mõista olukorra tõsidust,» nentis Sobjanin. «Sõltumata sellest, kas neil on haigeid või mitte, peavad nad olema valmis.»

Ta tõi eraldi välja Kaug-Idas Hiinaga piirneva Primorski krai, öeldes, et kui hiljuti on üle piiri käinud tuhandeid inimesi, «on see probleem, suur probleem».