GRAAFIKUD ⟩ Covid-19 lähinaabrite juures 31.03.: Putiniga kohtunud Moskva arst sai koroonaviiruse

Soome

Soomes on kinnitatud 1418 uue koroonaviiruse juhtumit, 56 patsienti viibib intensiivravil. Nakatumisi on tuvastatud igas Soome maakonnas.

Soome on suurendanud testide hulka, tervishoiuministeeriumi sõnul on võimalik teha kuni 2300 testi päevas.

Peaminister Sanna Marini sõnul paistab praegusel hetkel, et meetmed on toiminud, kuid nende jätkamiseks on kaalukad põhjused.

Läti

Lätis tõusis uude koroonaviirusesse nakatunute arv viimase ööpäeva jooksul 22 võrra 398-ni. Haiglaravil on 27 inimest, neist kolme seisund on väga raske.

Haridusminister Ilga Šuplinska ütles täna, et koduõpperežiim jääb Läti koolides veel pikalt püsima ning ei ole välistatud, et klassiõpe enne sügist ei taastugi ja osa õpilasi jätab eksamid sooritamata.

Leedu

Leedus leidis kinnitust 42 uut nakatumist koroonaviirusesse, Covid-19 haigestunute koguarv tõusis sellega 533-ni. Raskes seisundis on 27 patsienti. Haigestunud on ka 61 arsti.

Mitmesugused mudelid näitavad, et Leedus on koroonaviiruse puhangu tippu oodata aprilli keskpaigast kuni mai alguseni, ütles täna Leedu peaepidemioloog Loreta Ašoklienė.

«Mõni teadlane ütleb, et lähemad kaks nädalat on meil oodata taudi väga laia levikut, teised mudelid näitavad, et me jõuame haiguse tippu esimesest tuvastatud juhtumist arvates kümnendal nädalal, rehkendust mööda on see aprilli lõpp, mai algus,» ütles Ašoklienė pressikonverentsil.