Ecuadori sadamalinnas toodi tänavatelt ja kodudest ära 150 surnukeha

"Me tunnistame kõiki vigu ja vabandame nende ees, kes pidid mitu päeva ootama, et nende lähedased minema viidaks," ütles ta.

Ladina-Ameerika riikidest on koroonapandeemia Ecuadori tabanud iseäranis raskelt, riigis on ametlikel andmetel viirus nõudnud 98 inimelu. Registreeritud on 2700 nakkust. Tegelikud arvud on aga tõenäoliselt palju suuremad.