Koroonaviirus on vallandanud üleilmse kondoominappuse

Enam kui pool inimkonnast on suletud oma kodudesse ajal, mil maailmas peremehetseb äärmiselt nakkav viirus ja valitsused on pannud kinni ettevõtted, mida ei peeta hädavajalikeks.

Maailma juhtivaid kummitootjaid ja üks peamisi kondoomiallikaid Malaisia kehtestas üleriigilise liikumiskeelu möödunud nädalal.

Kuid Malaisia kontratseptiivihiiule Karexile, mis valmistab iga viienda kondoomi maailmas, tähendavad piirangud, et ettevõte toodab märtsi keskpaigast kuni aprilli keskpaigani 200 miljonit kondoomi tavalisest vähem.

Kuna teised tootjad maailmas on silmitsi sarnaste takistustega, aga samuti raskustega kondoome transpordiprobleemide tõttu turule tuua, siis saavad maailma rasestumisvastaste vahendite varud ränga hoobi, hoiatas Karexi tegevjuht Goh Miah Kiat.

«Maailmas on kahtlemata kondoomidefitsiit,» lausus Goh usutluses uudisteagentuurile AFP-le. «See on keeruline olukord, kuid me teeme oma parima. Tegemist on kahtlemata suure murega, sest kondoom on hädavajalik meditsiinivahend.»

«Ajal, mil me võitleme COVID-19 pandeemiaga, on ka teisi probleeme, millega tuleb tegelda,» märkis ta, lisades, et on eriti mures kondoomitarnete pärast arengumaadesse.

Karex, mis varustab kondoomidega paljusid ettevõtteid ja valitsusi nende laialijagamiseks abiprogrammide raames, on pidanud kinni panema kolm oma Malaisia tehast karantiiniperioodiks, mis praeguse seisuga kestab 14. aprillini.

Ettevõttel on lubatud osaliselt oma tegevust jätkata, kuid vaid 50 protsendiga oma tavalisest tööjõust ning Goh soovib luba tootmist hoogustada.

Valik kondoome Karexi peakontoris. FOTO: MANAN VATSYAYANA/AFP/SCANPIX

Häirekella lööb ka ÜRO, mille seksuaal- ja reproduktiivtervise amet hoiatab, et see saab hetkel viiruseprobleemide tõttu vaid 50-60 protsenti oma tavapärastest tarnetest.

«Piiride sulgemine ja teised piiravad meetmed mõjutavad transporti ja tootmist mitmetes riikides ja piirkondades,» ütles ÜRO rahvastikufondi kõneisik, lisades, et fond astub samme, püüdes leida täiendavaid tarnijaid leevendamaks pakilist vajadust.

Rahvastikufond, mis teeb pereplaneerimise osas koostööd riikide valitsustega, märkis, et peamine mure on piisavalt kiiresti varustada kondoomidega piirkondi, kus neid vaja läheb. Amet hoiatas, et varude nappuse korral satuvad suurima löögi alla kõige vaesemad ja haavatavamad.

«Kondoomide või ükskõik milliste muude rasestumisvastaste vahendite puudus võib viia soovimatute rasestumisteni, mis toob omakorda noortele tütarlastele, naistele nende partneritele ja peredele kaasa laastavaid tagajärgi nii tervise kui sotsiaalses plaanis,» lausus kõneisik.

Samuti võib see põhjustada ebaturvaliste abortide sagenemise ning sugulisel teel levivate haiguste ja HIV riski kasvu, märkis agentuur.

Ühes kondoomitööstuse kaosesse paisanud tehaste ja piiride sulgemisega näib nõudlus olevat isegi kasvanud.

Gohi sõnul on Karex teadlik kasvavast nõudlusest olukorras, kus inimesed kogu maailmas on suletud oma kodudesse. India ajakirjandus on näiteks teatanud müügi 25-35 protsendisest kasvust liikumiskeelu järgsel nädalal.