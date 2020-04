Wisconsinis peeti koroonapandeemiast hoolimata eelvalimised

Demokraatide presidendikandidaadi nominatsiooni taotlev endine asepresident Joe Biden ütles teisipäeval, et eelvalimisi ei oleks pidanud praegu korraldama, sama oli juba varem öelnud tema konkurent, Vermonti senaator Bernie Sanders.

Osariigi ülemkohus otsustas esmaspäeval nelja poolt- ja kahe vastuhäälega, et valimised tuleb pidada kavakohaselt. Selle poolt oli neli vabariiklasest kohtunikku.

Wisconsini kuberner Tony Evers oli varem öelnud, et eelvalimised lükatakse koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi juunikuusse.

Wisconsini demokraatide esimees Ben Wikler mõistis kohtu otsuse hukka ja ütles, et erakond ei julgusta inimesi valimistel osalema. Wikler soovitas sama teha ka vabariiklastel.

Eelvalimised on veel korraldamata umbes pooltes osariikides, kuid arvatakse, et Biden on üsna lähedal demokraatide nominatsioonile. President Donald Trumpi saamises vabariiklaste kandidaadiks pole kahtlust olnud