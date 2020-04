Trumpi sõnul peatab USA sisserände 60 päevaks

«Immigratsiooni peatamine aitab töötuid ameeriklasi, kui me riigi taasavame. See paus kestab 60 päeva,» ütles president.

Trump lisas, et võib kaaluda pausi pikendamist võttes aluseks majandustingimused, mis selle aja möödudes valitsevad.

«Me allkirjastame selle tõenäoliselt homme. Seda koostatakse praegu ja täna öösel ning see on asi, mida me praegu siin riigis vajame,» jätkas riigipea.