EL eitab järeleandmist Hiina survele väärinforaporti lahjendamisel

New York Timesi andmeil lükkas EL eelmisel nädalal Pekingi survel edasi regulaarse, desinformatsioonitrende puudutava raporti avaldamise ja pehmendas selle lõppversiooni.

EL-i diplomaatiateenistuse kõneisik Peter Stano rõhutas, et mingeid muudatusi ei ole välisel survel tehtud.

«Ma lükkan täielikult ümber väited, et mingi väline jõud saab meid mõjutada,» ütles ta meediabriifingul Brüsselis.

New York Times ütles, et raporti varasem versioon viitas Hiinale, kes «viib läbi üleilmset desinformatsioonikampaaniat, püüdes nii kõrvale tõrjuda süüdistusi pandeemia vallapääsmise osas ning parandada oma rahvusvahelist mainet».

Ka Financial Times on öelnud, et Hiina kaebas teksti pärast kolm korda, sealhulgas Euroopa Liidu saadikule Pekingis Nicolas Chapuis'le.