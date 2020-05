Peaminister: Läti valitsus tühistab eriolukorra järk-järgult

Peaministri sõnul on viirusepuhang Lätis kontrolli all, kuid teistes riikides levib see ikka veel, ja rohtu viiruse vastu veel ei ole.

Peaminister ütles, et kolmapäeval kohtub ta teiste Balti riikide kolleegidega, et arutada piiride avamist.

Kokku on Lätis tehtud 66 150 testi, koroonapositiivseid on neist 896. Surnud on 17 inimest. Haiglates on praegu 33 koroonapatsienti, neist nelja seisund on raske.