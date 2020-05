Saksamaal protestiti koroonapiirangute vastu

Lääne-Saksamaal Dortmundis ründas mees meeleavaldust filmima tulnud telerühma, 23-aastane ründaja peeti kinni. See oli viimase kahe nädala jooksul kolmas rünnak telekaameratele.

Kölni politsei pahandas, et protestijad kutsusid inimesi poodi sisenedes maske maha võtma.

«Tundub, et need inimesed ei ole ikka veel aru saanud, et asi ei ole ainult nende tervises, vaid ka teiste elus,» ütles Kölni politseiülem.