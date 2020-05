Venemaa kaalub alkoholi ostuea tõstmist

«Meil on suremuse operatiivseire. Kahjuks on suremuse struktuuris hakanud sel ajal kasvama alkoholi osa,» sõnas Muraško, ent ei täpsustanud täpselt surmajuhtude arvu.

Isolatsiooni ajal on venemaalased kaks kuni kolm protsenti rohkem jooma hakanud.

Ta meenutas, et algatust alkoholi ostuõiguse tõstmiseks 21. eluaastale on juba arutatud.

«Arvan, et kui saadikud on valmis seda ellu viima, siis miks mitte,» märkis Muraško.

«Kui vaatate statistikat, siis kohe pärast 18-aastaseks saamist muutub naiste ja meeste suremus järsult erinevaks. Kui 18. eluaastani on see numbrites üsna ühesugune, siis pärast 18. eluaastat, kui saabub vabam elu, on poistel kohe suurem suremusnäitaja,» ütles tervishoiuminister.