Iisrael testib pandeemia teise laine ärahoidmiseks 100 000 inimest

Tegemist on ühe maailma suurima sellise kampaaniaga ja selle eesmärk on testida Iisraeli «kollektiivset immuunsust» COVID-19 haiguse vastu.

«Me oleme alustanud. Ei tohiks minna kaua aega, kui me näeme mõningaid huvitavaid trende,» ütles Yair Schindel.

Valitsus püüab kindlaks teha, kui laialdaselt on viirus levinud ja kes on kõige suuremas ohus.

Pandeemiast on kõige rohkem kannatada saanud äärmusortodokssed juudikogukonnad. Tähelepanu all on ka koroonapatsiente ravivad tervishoiutöötajad.