Hispaania peaminister taotleb viimast korda sulgemismeetmete pikendust

Praegune eriolukord saab läbi 7. juunil ning sotsialistist peaminister ütles pressikonverentsil, et viimane kahenädalane pikendus on vajalik, et tugevalt pihta saanud rahvas saaks piirangutest turvaliselt väljuda.

Kuues pikendus alates märtsist peaks saama 350-liikmelise parlamendi kinnituse kolmapäeval. Sánchezi koalitsioon on parlamendis vähemuses.

Vastavalt laupäeval saavutatud kokkulepetele saab ta siiski loota, et Kataloonia iseseisvuslased ei hääleta ning baski rahvuslased toetavad pikendust.

Mai keskel üritas Sánchez eriolukorda pikendada kuu aja võrra, aga pidi selle vähendama kahele nädalale, et kindlustada paremtsentristliku Ciudadanose toetus.

14. märtsil alanud eriolukord on lubanud föderaalvalitsusel viirusele reageerimist riigis paremini kontrollida, kui muidu on regionaalvalitsustel suur otsustusõigus.

Hispaania on üks pandeemiast enim mõjutatud riike, aga igapäevane uute viirusjuhtumite ja ka surmade arv on vähenemas ning sulgemismeetmeid on järkjärgult leevendatud.

Sõltuvalt regioonist oodatakse meetmete lõplikku kõrvaldamist kas juuni lõpus või juuli alguses.