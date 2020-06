Suure USA ajalehe peatoimetaja lahkus pealkirja tõttu ametist

Ajalehe sõnul astub Stan Wischnowski (58) tagasi ajalehe asepresidendi ja peatoimetaja kohalt.

The Inquirer vabandas "äärmiselt vale" otsuse pärast kasutada seda pealkirja teisipäevases artiklis, mis käsitles vargusi ja vandalismi mustanahalise George Floydi tapmise järel puhkenud meeleavalduste kõrvalt.

Ajalehe umbes 30 töötajat jäid varem sel nädalal protestiks pealkirja vastu "haigena" koju. Kõnealuse artikli kirjutas arhitektuuriteoreetik Inga Saffron, kes väljendas muret hoonetele tehtud kahju pärast.

Artiklis väljendati kahetsust massimeeleavalduste ajal tehtud varalise kahju üle ja selle pealkiri veebiportaalis muudeti lõpuks selliseks: "Damaging buildings disproportionately hurt the people protesters are trying to uplift".