Moskva kurdab Norra sõjalise tegevuse elavnemise üle Arktikas

«Norra võimude tegevus oma sõjalise aktiivsuse suurendamise – sealhulgas NATO sõjaliste ettevalmistuste osas – pahatihti Vene piiride vahetus läheduses tekitab küsimusi. Norra relvajõudude arendamise plaanid on ilmselgelt Venemaa-vastase iseloomuga,» väitis Titov usutluses Interfaxile.

Tema sõnul on Norra võimude tegevus sõjalise tegevuse väidetaval suurendamisel Arktikas ja püüd arvata see NATO vastuspiirkonda on otsetee selle kandi rahu, stabiilsuse ja koostöövaimu õõnestamiseks.